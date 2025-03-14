Лобовое столкновение легковушек унесло жизни двух человек на Сахалине

Смертельная авария с участием двух легковушек произошла в Сахалинской области. Об этом сообщило « Радио 1 » со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 27-летний водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Subaru Legacy.

Два пассажира первой иномарки скончались на месте ДТП от полученных травм. Еще три человека пострадали. Им потребовалась госпитализация.

Проводится проверка. Известно, что предполагаемый виновник аварии не имел водительских прав, добавил «Сiбдепо».