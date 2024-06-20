Лишенный прав водитель сбил женщину с ребенком под Анапой

Водитель легковушки сбил женщину с годовалым ребенком, которая переходила дорогу в Анапском районе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в хуторе Торусин. Водитель «ВАЗ 211540» был за рулем в трезвом состоянии. В 2022 году его лишили прав.

В момент ДТП женщина переходила дорогу, держа годовалого ребенка на руках. От удара их отбросило на несколько метров.

«С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Врачи борются за жизнь матери и ребенка», — отметили в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный водитель сбил людей на тротуаре в Благовещенске. В ДТП погибли пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет. Виновника аварии задержали.