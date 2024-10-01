Летевший в Калининград самолет «России» экстренно приземлился в Шереметьеве

Самолет Boeing 737, следовавший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Борт принадлежит авиакомпании «Россия».

«Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, самолет приземлился в штатном режиме в расчетное время в 10:20.

Накануне борт «России» задержали в Шарм-эш-Шейхе на два часа из-за угроз пьяного человека. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург, но экипаж предупредили о риске взрыва самолета. Человек, сообщивший об угрозе, представился украинским военным.

Ранее три российских лайнера получили на аварийной частоте угрозу об уничтожении. Сигнал поступил, когда самолеты находились в небе над южными регионами.