Летевший в Калининград самолет «России» экстренно приземлился в Шереметьеве
Самолет «России» экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с шасси
Самолет Boeing 737, следовавший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Борт принадлежит авиакомпании «Россия».
«Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, самолет приземлился в штатном режиме в расчетное время в 10:20.
Накануне борт «России» задержали в Шарм-эш-Шейхе на два часа из-за угроз пьяного человека. Самолет должен был вылететь в Екатеринбург, но экипаж предупредили о риске взрыва самолета. Человек, сообщивший об угрозе, представился украинским военным.
Ранее три российских лайнера получили на аварийной частоте угрозу об уничтожении. Сигнал поступил, когда самолеты находились в небе над южными регионами.