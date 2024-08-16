Лесовоз опрокинулся на Мурманском шоссе в Ленобласти

Дорожная авария с участием грузовика произошла на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на региональную спасательную службу.

Известно, что в районе поселка Юшково опрокинулся лесовоз. Прибывшие на место специалисты провели отключение аккумуляторной батареи транспорта. Водителю не потребовалась медицинская помощь.

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте