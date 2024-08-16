Лесовоз опрокинулся на Мурманском шоссе в Ленобласти
Дорожная авария с участием грузовика произошла на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на региональную спасательную службу.
Известно, что в районе поселка Юшково опрокинулся лесовоз. Прибывшие на место специалисты провели отключение аккумуляторной батареи транспорта. Водителю не потребовалась медицинская помощь.
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