Легковушка врезалась в забор после ДТП с автобусом в Челябинске

Авария с участием автомобиля Peugeot и автобуса Yutong произошла в центре Челябинска недалеко от здания Законодательного собрания области. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

После столкновения с автобусом автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и въехал в металлический забор. Мужчина получил различные повреждения и был госпитализирован.

Сейчас уточняются подробности происшествия. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. Пешеходы в результате аварии не пострадали.