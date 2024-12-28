Легковушка врезалась в забор после ДТП с автобусом в Челябинске

Авария с участием автомобиля Peugeot и автобуса Yutong произошла в центре Челябинска недалеко от здания Законодательного собрания области. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
После столкновения с автобусом автомобиль Peugeot под управлением водителя 2006 года рождения изменил свою траекторию и въехал в металлический забор. Мужчина получил различные повреждения и был госпитализирован.
Сейчас уточняются подробности происшествия. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. Пешеходы в результате аварии не пострадали.
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