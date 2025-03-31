Легковушка врезалась в фуру на трассе Екатеринбург — Тюмень

В Тюменской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем легкового авто безопасной дистанции.

Авария произошла на Московском тракте в Тюменском районе. Водитель легкового авто — мужчина 1957 года рождения, получил множественные поверхностные травмы.

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