В Тюменской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем легкового авто безопасной дистанции.
Авария произошла на Московском тракте в Тюменском районе. Водитель легкового авто — мужчина 1957 года рождения, получил множественные поверхностные травмы.
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