Легковушка сбила подростка на электросамокате в Ижевске
Семнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Ижевске на улице Ключевой поселок. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автомобиля ВИС при повороте налево не заметил парня, который пересекал дорогу на электросамокате по линии тротуара, и сбил его.
Отмечается, что подростка с различными травмами доставили в больницу.
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