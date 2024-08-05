Легковушка сбила подростка на электросамокате в Ижевске

Семнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Ижевске на улице Ключевой поселок. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автомобиля ВИС при повороте налево не заметил парня, который пересекал дорогу на электросамокате по линии тротуара, и сбил его.

Отмечается, что подростка с различными травмами доставили в больницу.

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