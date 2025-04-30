Легковушка с подростками перевернулась в Тюменской области

Дорожная авария с участием подростков произошла в Омутинском районе Тюменской области. Не обошлось без пострадавших, сообщил nashgorod.ru.

На автодороге Омутинское — Свобода перевернулась легковушка ВАЗ 21140. За рулем находился 18-летний водитель.

По предварительным данным, травмы получила 17-летняя пассажирка. Ей потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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