Легковушка с подростками перевернулась в Тюменской области
Дорожная авария с участием подростков произошла в Омутинском районе Тюменской области. Не обошлось без пострадавших, сообщил nashgorod.ru.
На автодороге Омутинское — Свобода перевернулась легковушка ВАЗ 21140. За рулем находился 18-летний водитель.
По предварительным данным, травмы получила 17-летняя пассажирка. Ей потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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