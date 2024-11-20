Легковушка с двумя девушками улетела в Дудергофский канал в Петербурге

Легковушка, в салоне которой находились две девушки, рухнула в Дудергофский канал в Петербурге. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 ноября. Потерпевшие смогли самостоятельно выбраться из воды. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели, используя автокран, подняли машину на берег. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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