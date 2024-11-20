Легковушка с двумя девушками улетела в Дудергофский канал в Петербурге
Легковушка, в салоне которой находились две девушки, рухнула в Дудергофский канал в Петербурге. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 ноября. Потерпевшие смогли самостоятельно выбраться из воды. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели, используя автокран, подняли машину на берег. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Еще одна семья приобрела квартиру в Красногорске по льготной программе
«Посещения будут чаще». Путин может снова съездить в Донбасс
Параметры семейной ипотеки под 6% пообещали сохранить
Более 4 млн человек вакцинировали от гриппа в Подмосковье осенью
Российские бойцы взяли под контроль элеватор в Курахове
Меры по снижению угроз атак БПЛА на регионы раскрыли в Кремле
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте