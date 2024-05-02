Легковушка наехала на лежащего на проезжей части мужчину в Кстове | 360°

02 мая 2024, 16:48
Легковушка наехала на лежащего на проезжей части мужчину в Кстове
Легковой автомобиль наехал на мужчину, который лежал на проезжей части в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.
Авария произошла в ночь на 2 мая на улице 40 лет Октября. По предварительным данным, на мужчину наехал 20-летний водитель за рулем отечественной машины.
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Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
ДТП
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