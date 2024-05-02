Легковушка наехала на лежащего на проезжей части мужчину в Кстове | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 16:48 Легковушка наехала на лежащего на проезжей части мужчину в Кстове

Читать 360 в

Легковой автомобиль наехал на мужчину, который лежал на проезжей части в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

Авария произошла в ночь на 2 мая на улице 40 лет Октября. По предварительным данным, на мужчину наехал 20-летний водитель за рулем отечественной машины.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.