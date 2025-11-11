Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом в Удмуртии

В Сарапуле 10 ноября на улице Путейская произошла авария. 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не соблюдал боковой интервал и столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ». Об этом сообщил сайт Izhlife.
В результате ДТП травмы получила 16-летняя пассажирка, еще пятерым несовершеннолетним пассажирам оказали медицинскую помощь.
Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения бокового интервала для обеспечения безопасности движения, особенно в сложных погодных условиях.
