Лампа освещения упала на ребенка в новосибирском аэропорту

Лампа освещения упала на 12-летнего мальчика в аэропорту Толмачево

В ночь на четверг в международном аэропорту «Толмачево» в Новосибирске на 12-летнего мальчика упала лампа освещения. Ребенка доставили в больницу для обследования, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

ЧП произошло в секторе С. Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. В аэропорту пообещали оказать всю необходимую поддержку ребенку и его семье.

«Технические службы аэропорта занимаются выяснением причин ЧП, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность гостей — приоритет, мы принимаем необходимые меры», — добавили в пресс-службе.

Западно-сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале добавила, что начала проверку обстоятельств травмирования несовершеннолетнего.

Днем ранее женщине разбило голову в аэропорту на Камчатке во время землетрясения, на нее упал элемент декора в терминале.