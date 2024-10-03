Lada сбила женщину на тротуаре в центре Ижевска

В центре Ижевска женщина-пешеход пострадала в аварии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД УМВД города.
На пересечении улиц Пушкинской и Советской столкнулись Lada Kalina и Lada Granta. От удара вторая легковушка отлетела на тротуар, где сбила 65-летнюю женщину, пострадавшую доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.
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