Квартирный пожар в Московском районе Петербурга унес жизнь женщины

Смертельный пожар произошел в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось в квартире дома на Московском шоссе. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в два квадратных метра.

В полыхающем помещении погибла женщина. Организована проверка.

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