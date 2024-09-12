Квартирный пожар в Московском районе Петербурга унес жизнь женщины
Смертельный пожар произошел в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось в квартире дома на Московском шоссе. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в два квадратных метра.
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