Квартирный пожар унес жизнь женщины в ХМАО
Смертельный пожар произошел в квартире жилого дома в Нягани (ХМАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры Югры.
Происшествие случилось на улице Серова. Известно, что в полыхающем помещении погибла женщина.
На место выезжал глава городского надзорного ведомства Марат Тубеев. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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