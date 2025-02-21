Квартирный пожар унес жизнь женщины в ХМАО

Смертельный пожар произошел в квартире жилого дома в Нягани (ХМАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры Югры.

Происшествие случилось на улице Серова. Известно, что в полыхающем помещении погибла женщина.

На место выезжал глава городского надзорного ведомства Марат Тубеев. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».