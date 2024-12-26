Квартирный пожар произошел на Пражской улице в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире. Спасатели оперативно эвакуировали людей из опасной зоны. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное МЧС.

Сообщение о возгорании в доме 27 по Пражской улице поступило в дежурную часть в 13:18.

Пожарно-спасательные расчеты прибыли на место и выяснили, что в однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

В 14:31 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.