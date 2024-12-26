Квартирный пожар произошел на Пражской улице в Петербурге
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире. Спасатели оперативно эвакуировали людей из опасной зоны. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное МЧС.
Сообщение о возгорании в доме 27 по Пражской улице поступило в дежурную часть в 13:18.
Пожарно-спасательные расчеты прибыли на место и выяснили, что в однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.
В 14:31 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
ДТП с участием трактора произошло в Троицке в Новой Москве
Международная выставка искусств «АРТ МИР — 2025» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 февраля
Вор под видом дезинфектора обокрал квартиру пенсионера в Нижнем Новгороде
Сормовчанка лишилась квартиры после общения с телефонными мошенниками
Еще 15 школьников получили первые паспорта в Одинцове
Украинский дрон ударил в дом под Белгородом, пострадали мать с ребенком
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте