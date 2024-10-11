Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Октябрьском районе Омска

Причиной пожара, который случился накануне в квартире дома в Октябрьском районе Омска, стало короткое замыкание. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на МЧС по региону.

На месте ЧП работали 19 сотрудников ведомства и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось эвакуировать семь человек, трое из которых — дети.

Сотрудники МЧС призывают граждан следить за электропроводкой и бытовыми приборами и не оставлять их включенными на ночь.