Квартира в пятиэтажном доме загорелась в Октябрьском районе Омска
Причиной пожара, который случился накануне в квартире дома в Октябрьском районе Омска, стало короткое замыкание. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на МЧС по региону.
На месте ЧП работали 19 сотрудников ведомства и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось эвакуировать семь человек, трое из которых — дети.
Сотрудники МЧС призывают граждан следить за электропроводкой и бытовыми приборами и не оставлять их включенными на ночь.
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