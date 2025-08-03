Кусок шифера упал на голову девочки под Челябинском

СК начал проверку после падения части шифера на голову девочки под Челябинском

В Челябинской области восьмилетняя девочка получила травмы после падения части шифера с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

ЧП произошло в поселке Потанино, где во время ремонта электросетей часть шифера рухнула на голову ребенка с крыши дома. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

СК завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проверки следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственным за проведение работ.

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