Курганский пристав помог полиции догнать пьяного водителя и арестовал его машину

В Курганской области пьяный водитель пытался сбежать от полицейской погони, но его задержал пристав. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

Автомобиль пьяного мужчины путались арестовать из-за неоплаченного штрафа. Но владелиц машины с этим не согласился, сел за руль попытался сбежать от полицейских.

Но смог доехать только до своего участка, там бросил авто и попытался убежать, но его остановил судебный пристав. В итоге машину все-таки забрали, а нарушителя задержали.