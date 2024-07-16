Курганские спасатели обнаружили тело утонувшего в реке Тобол мужчины
Спасателям удалось найти тело 63-летнего мужчины, который утонул в реке Тобол. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Курганской области.
Происшествие случилось возле СНТ «Золотая Нива». По предварительным данным, гражданин упал в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи выясняют другие обстоятельства трагедии.
«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля
Призывавшего к убийствам детей и женщин россиянина заподозрили в терроризме
Тело пропавшего под Челябинском подростка нашли в болоте
Молодогвардейцы из Балашихи оказали помощь с переездом семье участника СВО
Названа стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка
Завод по производству удобрений из Воскресенска расширит линейку продукции
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте