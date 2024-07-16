Курганские спасатели обнаружили тело утонувшего в реке Тобол мужчины

Спасателям удалось найти тело 63-летнего мужчины, который утонул в реке Тобол. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Курганской области.

Происшествие случилось возле СНТ «Золотая Нива». По предварительным данным, гражданин упал в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи выясняют другие обстоятельства трагедии.

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