Курьер на электровелосипеде пострадал в ДТП с иномаркой в Петербурге

Курьер на электровелосипеде столкнулся с иномаркой в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Среднеохтинском проспекте недалеко от дома №1. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД России по Северной столице.
По данным ведомства, 27-летний курьер двигался прямо и потерял управление после того, как заметил выезжающую с парковки машину. Произошел удар о бок автомобиля. Момент столкновения был зафиксирован на видео. Полицейские узнали об инциденте в 14:30.
Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии, обстоятельства случившегося выясняются.
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