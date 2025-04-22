Курьер на электровелосипеде пострадал в ДТП с иномаркой в Петербурге

Курьер на электровелосипеде столкнулся с иномаркой в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Среднеохтинском проспекте недалеко от дома №1. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД России по Северной столице.

По данным ведомства, 27-летний курьер двигался прямо и потерял управление после того, как заметил выезжающую с парковки машину. Произошел удар о бок автомобиля. Момент столкновения был зафиксирован на видео. Полицейские узнали об инциденте в 14:30.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии, обстоятельства случившегося выясняются.