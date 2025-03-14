Курение в квартире едва не обернулось гибелью для мужчины из Башкирии

Вредная привычка едва не стала причиной гибели 61-летнего жителя Стерлитамака. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по Башкирии.
Согласно информации ведомства, из-за непотушенной сигареты квартира дома на проспекте Ленина оказалась охвачена огнем. Соседи вызвали спасателей, которые эвакуировали хозяина жилища из задымленного помещения.
Пламя распространилось на двух квадратных метров — горел диван, на котором уснул мужчина. Проводится проверка.
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