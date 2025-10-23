«Кто-то в ночи прошелся»: жильцы еще одного дома в Химках пожаловались на закладчиков

Жильцы уже второго за два дня дома в Химках пожаловались на закладчиков

Накануне 360.ru сообщал о набеге закладчиков на один из жилых домов в Химках. Жители жаловались, что «кладоискатели» выламывают плинтуса, гнут электрические щитки и разбивают замки от дверей на крышу. Но выяснилось, что с проблемой столкнулись и в других домах города.

«Кто-то в ночи прошелся по этажам, вырывая люки со щитков, сдирая металлические короба с батарей. Где стояли пепельницы — их намеренно переворачивали. При этом окна на этажах зачем-то были открыты настежь», — рассказала одна из жительниц.

Кроме того, по ее словам, у некоторых квартир вырвали, разобрали и разбросали по площадке дверные замки. При этом после многочисленных заявок в управляющую компанию и огласки в соцсетях в дом пришли ремонтные бригады.

Ранее соседи убитого в Москве Сергея Политика заявили, что кинооператор мог стать жертвой закладчиков, которые терроризируют дом.