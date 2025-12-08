Крыша жилого дома обрушилась в результате пожара в ХМАО

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Происшествие случилось в поселке Солнечный. Об этом сайту URA.RU сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя быстро охватило всю площадь здания. В результате произошло частичное обрушение кровли.

Огонь охватил площадь около 600 квадратных метров. В ликвидации пожара принимают участие 20 спасателей и семь единиц специальной техники. Данные о наличии пострадавших не поступали.