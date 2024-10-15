Крупный пожар в Пензе тушили 33 спасателя
В Пензе в Аптекарском проезде накануне произошел крупный пожар. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Пожар охватил двухэтажный кирпичный дом, еще один — деревянный и несколько построек во дворе. Чтобы справиться с огнем, потребовалось восемь спецмашин и 33 спасателя.
В пожаре никто не пострадал, его причины устанавливают.
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