Крупный пожар в нежилом доме произошел в Пензенской области

В Пензенской области в ночь на 11 ноября загорелся нежилой дом. Об этом рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На месте тушения были задействованы шесть единиц спецтехники и 21 человек личного состава МЧС. Огонь успел уничтожить кровлю нежилого дома площадью 100 квадратных метров.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.