Крупный пожар в нежилом доме произошел в Пензенской области
В Пензенской области в ночь на 11 ноября загорелся нежилой дом. Об этом рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
На месте тушения были задействованы шесть единиц спецтехники и 21 человек личного состава МЧС. Огонь успел уничтожить кровлю нежилого дома площадью 100 квадратных метров.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.
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