Крупный пожар в Ленобласти обернулся эвакуацией 50 человек
Крупный пожар охватил 19-этажный дом на Арсенальной улице в Новом Девяткино. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.
Возгорание случилось на кухне квартиры, расположенной на 10-м этаже. Площадь распространения огня составила пять квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина.
Сотрудники ведомства эвакуировали из здания 50 человек и собаку. Трем жильцам понадобилась помощь спасательных устройств.