Крупный пожар в ХМАО уничтожил несколько построек и автомобиль

В Советском (ХМАО) в ночь на 12 ноября вспыхнул пожар на улице Победы. Под одной крышей находились дом, баня и гараж. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, огонь полностью уничтожил все постройки и автомобиль, который находился в гараже, написало Ura.ru.