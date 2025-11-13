Крупный пожар в ХМАО уничтожил несколько построек и автомобиль

В Советском (ХМАО) в ночь на 12 ноября вспыхнул пожар на улице Победы. Под одной крышей находились дом, баня и гараж. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, огонь полностью уничтожил все постройки и автомобиль, который находился в гараже, написало Ura.ru.
По данным МЧС, площадь пожара составила 225 квадратных метров.
«Сообщение о пожаре на улице Победы поступило сегодня в 00:58. Возгорание возникло в строении, под единой кровлей которого находились гараж, жилой дом и баня», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
