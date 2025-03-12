Крупный пожар потушили на складе в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на большом складе. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что спасателям удалось справиться с огнем в течение 40 минут.

«В 15:56 пожар был локализован на площади 220 квадратных метров. В 16:02 открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работали восемь единиц спасательной техники и 27 пожарных. Погибших и пострадавших нет.