Крупный пожар охватил туристический парк ледопадов в Пермском крае

Крупный пожар вспыхнул в туристическом парке ледопадов, расположенном в селе Красная Слудка Добрянского округа Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на администрацию организации.

Огонь уничтожил оборудование, материалы и альпинистское снаряжение. Руководство парка предупредило, что планы по возведению объектов пришлось скорректировать.

По словам организаторов, группы, предварительно заказавшие визит в парк на период зимних каникул, смогут насладиться всей запланированной программой. Посетителей ждут работающие кафе, спуски на тюбинге и другие развлечения.