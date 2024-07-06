Кровля взорвавшейся насосной станции в Волгограде рухнула

МЧС: в Волгограде произошло обрушение кровли насосной станции после взрыва газа

На насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв газа, рухнула кровля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда», — указали в ведомстве.

В МЧС добавили, что на место происшествия направили психологов. Их помощь может потребоваться родным погибших.

Региональные власти ранее подтвердили, что под завалами здания могут находиться три человека. Известно о двух жертвах ЧП и трех пострадавших. Состояние получивших травмы оценили как нормальное.

Взрыв прогремел на насосной станции, расположенной на Изобильной улице, 6 июля. В СК отметили, что предварительной причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи уже завели уголовное дело.

Спасатели начали поиск выживших под завалами здания.