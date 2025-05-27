Красноярская прокуратура выявила просроченные продукты в школьной столовой

В Туруханском районе Красноярского края прокуратура выявила серьезные нарушения в организации питания в одной из местных школ. Об этом сообщил Newslab.ru .

В ходе проверки было установлено, что в учебное заведение поставлялись продукты, не соответствующие требованиям безопасности. При осмотре столовой и складских помещений прокурор обнаружил, что правила хранения продуктов здесь игнорируются. В частности, не проводилась дезинсекция, отсутствовали локальные вытяжные системы, а мука оказалась просроченной — 86 мешков по 50 килограммов.

Кроме того, выяснилось, что ученикам давали не предназначенные для детского питания продукты. В холодильниках школы специалисты нашли более тонны колбасных изделий. Нарушения привели к составлению нескольких административных протоколов, добавил сайт vse42.ru.