Кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Работающие на месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли из-под завалов кота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты МЧС России вытащили животное из-под бетонной плиты. Перепуганного питомца передали волонтерам, теперь они постараются найти его хозяев.

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром в четверг, 1 августа. Причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали 20 человек, среди них девять детей. В медучреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила отвезли 11 пациентов. Отказались от госпитализации пять человек, всем оказали медицинскую помощь амбулаторно. Погибли четыре человека.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Областная прокуратура взяли ход расследования под свой контроль.