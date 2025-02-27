Количество ДТП с велокурьерами в Петербурге выросло на 18% в 2024 году

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2024 года произошло 920 дорожно-транспортных происшествий с участием курьеров, что на 18% больше по сравнению с предыдущими показателями. Это стало тревожным сигналом для городских властей, сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Его слова приводит сайт «Петроград» .

По данным парламентария, в этих авариях пострадали 926 человек, а пятеро — погибли. Всего в Северной столице работают 14 тысяч курьеров, которые используют велосипеды для доставки.

Цивилев отметил, что Петербург планирует перенимать опыт Москвы. Так, в столице с 1 мая вводится ограничение скорости для курьеров до 25 километров в час, а также предъявляются требования к тормозным системам их транспортных средств.

Кроме того, в городе на Неве предложили запретить езду по тротуарам для велосипедистов с электродвигателями.