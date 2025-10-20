Карусель упала на девочку в Улан-Удэ

СК: уголовное дело возбудили после падения элемента карусели на ребенка

Фрагмент карусели упал на шестилетнюю девочку в одном из детских игровых центров Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Бурятия.

Девочку доставили в больницу с различными травмами, в том числе — головы.

Следователи завели уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование установит причины происшествия и определит виновных.

В Омске ребенку рассекло голову из-за конструктивного дефекта на аттракционе в развлекательном центре. Сотрудники заведения обвинили в произошедшем отца пострадавшего мальчика.