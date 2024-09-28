КамАЗ и две «Газели» не поделили московскую трассу, есть пострадавшие

Днем в субботу, 28 сентября, на Калужском шоссе в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом 360.ru сообщил источник.
В ДТП угодили две «Газели» и КамАЗ. На место ЧП прибыли экстренные службы, двух пострадавших отвезли в больницу с травмами, их состояние неизвестно. Розлива топлива не произошло.
Ранее водитель каршеринга снес мемориальный комплекс под Дмитровом. За рулем находился 20-летний мужчина, он не справился с управлением.
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