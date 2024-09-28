КамАЗ и две «Газели» не поделили московскую трассу, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа и двух «Газелей» в Москве

Днем в субботу, 28 сентября, на Калужском шоссе в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом 360.ru сообщил источник.

В ДТП угодили две «Газели» и КамАЗ. На место ЧП прибыли экстренные службы, двух пострадавших отвезли в больницу с травмами, их состояние неизвестно. Розлива топлива не произошло.

Ранее водитель каршеринга снес мемориальный комплекс под Дмитровом. За рулем находился 20-летний мужчина, он не справился с управлением.