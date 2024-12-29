Кадет Кронштадтского морского корпуса попал в реанимацию прямо с вечеринки в Петербурге

Кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в больницу из-за отравления алкоголем на вечеринке в Петербурге. Молодого человека поместили в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на мойке» .

Тематическая вечеринка под названием «Кампус» проходила на Пироговской набережной. На мероприятии присутствовали примерно 1,5 тысячи человек. Врачи диагностировали у 16-летнего кадета сильное отравление алкоголем. Отец пациента рассказали каналу, что до этого подросток ничего не употреблял.

В преддверии Нового года адвокат Виктория Данильченко дала родителям несовершеннолетних несколько советов, как следует вести себя со школьниками, собирающимися на вечеринку. Эксперт рекомендовала обсуждать с подростками такие риски как распитие алкоголя, употребление наркотиков и участие в конфликтах. По ее словам, важно обговорить способы связи и маршрут возвращения домой. Адвокат добавила, что после после 23:00 посещать места, где продается алкоголь, дети могут только с сопровождением взрослых.