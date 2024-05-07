Юный водитель без прав насмерть сбил пенсионера в Новосибирской области | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 15:56 Юный водитель без прав насмерть сбил пенсионера в Новосибирской области

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Авария в Оби Новосибирской области унесла жизнь 73-летнего мужчины. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД.

По предварительной информации, пенсионер, переходя дорогу в неположенном месте, оказался под колесами машины Toyota Corolla. За рулем находился 17-летний водитель без прав.

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, пожилой пациент скончался.