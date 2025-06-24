Юный велосипедист попал под колеса легковушки на «зебре» в Челябинске

Дорожная авария с участием ребенка 2010 года рождения произошла на улице Энгельса в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГАИ.

По предварительным данным, водитель машины Lada Granta сбил юного велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.

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