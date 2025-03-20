Юный самокатчик и его сестра пострадали в ДТП с машиной под Екатеринбургом

Дорожная авария с участием двоих детей произошла в Нижней Туре Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, на пересечении улиц Строителей и Рыболовной водитель машины сбил 14-летнего мальчика и его младшую сестру, которые катались на электросамокате. Оба ребенка были госпитализированы с травмами.
Выяснилось, что школьник управлял электросамокатом, не имея водительских прав категории «М», которые получают с 16 лет. В результате мать мальчика оштрафовали на 30 тысяч рублей, а материалы дела передали в отдел по делам несовершеннолетних.
Александр Мостовой: сейчас никто не заботится о ценности рекордов в футболе
NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
Кардиолог Шугушев: только операция поможет справиться с «панцирным сердцем»
Подмосковье поделилось с Тулой опытом внедрения ЦУР «Бизнес»
Сотрудники госавтоинспекции и волонтеры провели во Фрязине акцию «Детское кресло»
Мусорная еда. Инициатор акциза на чипсы сравнил их с энергетиками
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте