Юный питбайкер попал в больницу после ДТП с легковушкой в Удмуртии
Дорожная авария с участием 16-летнего подростка произошла в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, в деревне Старое Михайловское столкнулись питбайк и легковушка. Юноша за рулем мотоцикла не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся и врезался в ВАЗ.
Байкеру потребовалась госпитализация. В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол.
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