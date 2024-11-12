Юный питбайкер попал в больницу после ДТП с легковушкой в Удмуртии

Дорожная авария с участием 16-летнего подростка произошла в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, в деревне Старое Михайловское столкнулись питбайк и легковушка. Юноша за рулем мотоцикла не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся и врезался в ВАЗ.

Байкеру потребовалась госпитализация. В отношении несовершеннолетнего составили административный протокол.