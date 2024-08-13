Юная велогонщица скончалась в ДНР после ДТП с грузовиком

Минспорта ДНР сообщило о смерти велогонщицы после аварии с грузовой машиной

В Донецкой Народной Республике после аварии с КамАЗом скончалась несовершеннолетняя велогонщица. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

По его словам, авария произошла днем ранее, грузовик во время тренировочного заезда ударил машину сопровождения спортсменов. Пострадавших отвезли в больницу, всего травмы получили восемь детей. Из них двое были в крайне тяжелом состоянии.

«Мы надеялись на лучшее до последнего, но случилось иначе. Получившая вчера тяжелые травмы юная велогонщица скончалась. Победительница и призер республиканских и всероссийских соревнований, лидер сборной республики», — написал Мартынов.

Также он выразил искренние соболезнования близким и родным погибшей.

Днем ранее пустой автомобиль сбил группу детей во Владимире.