Юная пассажирка легковушки пострадала при столкновении с автобусом в Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Петербурге на Приморском шоссе. В результате ДТП пострадала 15-летняя девушка, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, в поселке Комарово 18-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус, припаркованный на остановке.

При столкновении машин травмы получила юная пассажирка легковушки. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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