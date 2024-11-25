Юная пассажирка легковушки пострадала при столкновении с автобусом в Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Петербурге на Приморском шоссе. В результате ДТП пострадала 15-летняя девушка, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.