Юная пассажирка легковушки пострадала при столкновении с автобусом в Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Петербурге на Приморском шоссе. В результате ДТП пострадала 15-летняя девушка, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, в поселке Комарово 18-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус, припаркованный на остановке.
При столкновении машин травмы получила юная пассажирка легковушки. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Поезда Ленинградского направления начнут ходить по новому графику с декабря
В США призвали Байдена не провоцировать Россию
«Как крыса свалил». Появилось видео наезда на толпу пешеходов в Челябинске
Лучших сотрудников налоговых органов наградили в Подольске
Знать каждую семью и их вопросы. Андрей Воробьев — о поддержке военнослужащих Подмосковья
Наехавший на толпу в Челябинске водитель был пьян
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте