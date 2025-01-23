Из больниц выписали 40 пострадавших в пожаре на горнолыжном курорте в Турции

В больницах продолжают лечение 10 человек, пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Из медучреждений выписали 40 пострадавших, добавили в ведомстве. Пожар в 12-этажной гостинице произошел в ночь на 21 января. Многие постояльцы пострадали во время эвакуации из горящего отеля — некоторые люди пытались спуститься по связанным между собой простыням или прыгали из окон, из-за чего получили травмы.

Всего в результате пожара погибли 79 человек. В связи с расследованием в Турции задержали девять человек, в том числе и владельца отеля. Многие постояльцы гостиницы возмутились из-за ненадлежащего уровня безопасности в здании. По их словам, в отеле не сработали аварийные системы оповещения. Администрация сгоревшего объекта выразила соболезнования родственникам жертв пожара и пообещала сотрудничать со следствием.