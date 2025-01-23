Из больниц выписали 40 пострадавших в пожаре на горнолыжном курорте в Турции

В больницах продолжают лечение 10 человек, пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Из медучреждений выписали 40 пострадавших, добавили в ведомстве. Пожар в 12-этажной гостинице произошел в ночь на 21 января. Многие постояльцы пострадали во время эвакуации из горящего отеля — некоторые люди пытались спуститься по связанным между собой простыням или прыгали из окон, из-за чего получили травмы.
Всего в результате пожара погибли 79 человек. В связи с расследованием в Турции задержали девять человек, в том числе и владельца отеля. Многие постояльцы гостиницы возмутились из-за ненадлежащего уровня безопасности в здании. По их словам, в отеле не сработали аварийные системы оповещения. Администрация сгоревшего объекта выразила соболезнования родственникам жертв пожара и пообещала сотрудничать со следствием.
«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста
Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках
Около 250 школьников из Ленинского округа прошли в областной этап Всероссийской олимпиады
Предпринимательское сообщество «Нежный бизнес» в Мытищах отметило 5-летие
Занятие по медицине провели для учеников школы № 9 в Лобне
Новый детский сад построили в ЖК «Героев» в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте