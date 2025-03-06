Инвалид получил два года лишения свободы за избиение обидчика костылем на Урале

Суд вынес приговор 61-летнему жителю курганского города Макушино, который является инвалидом второй группы. Его обвинили в нападении, сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на пресс-службу райсуда.

Обвиняемый поссорился с выпившим знакомым. Тот отказался делать обещанный ремонт гаража, а также нецензурно выражался. Тогда мужчина вооружился костылем и несколько раз ударил обидчика.

По данным издания, нападавший частично компенсировал моральный ущерб. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.