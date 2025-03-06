Инвалид получил два года лишения свободы за избиение обидчика костылем на Урале
Суд вынес приговор 61-летнему жителю курганского города Макушино, который является инвалидом второй группы. Его обвинили в нападении, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу райсуда.
Обвиняемый поссорился с выпившим знакомым. Тот отказался делать обещанный ремонт гаража, а также нецензурно выражался. Тогда мужчина вооружился костылем и несколько раз ударил обидчика.
По данным издания, нападавший частично компенсировал моральный ущерб. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
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