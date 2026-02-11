Иностранец погиб под колесами электрички на станции Лисий Нос в Петербурге
Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования человека на станции Лисий Нос в Петербурге. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на УТ МВД России по СЗФО.
По данным полиции, электричка насмерть сбила 32-летнего иностранца, который который находился вблизи железнодорожных путей в момент приближения поезда.
Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии движение поездов было задержано на 10 минут.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте