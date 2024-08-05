Иностранец лишился 1,5 млн рублей из-за обмана адвоката в Ставропольском крае

В Ставропольском крае правоохранители завели уголовное дело на адвоката, который мошенническим способом получил от мигранта около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Еще в прошлом году адвокат пообещал мигранту, что за крупную сумму денег поможет решить вопрос с депортацией. При этом мужчина знал, что оказать обещанную помощь он не сможет.

Сообщается, что все это время адвокат находился в сговоре вместе с двумя подельниками.

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