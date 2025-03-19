Иномарка врезалась в ограждение в Саратовской области. Есть пострадавшие

В Гагаринском районе Саратовской области произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.
Сегодня, 19 марта, около семи утра на 333 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» рядом с селом Буркин Буерак автомобиль Toyota Yaris врезался в бетонное ограждение. За рулем находился 51-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением.
В результате аварии пострадали двое пассажиров — мужчины 1978 и 1991 года рождения. Их увезли в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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