Иномарка врезалась в ограждение в Саратовской области. Есть пострадавшие

В Гагаринском районе Саратовской области произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

Сегодня, 19 марта, около семи утра на 333 километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» рядом с селом Буркин Буерак автомобиль Toyota Yaris врезался в бетонное ограждение. За рулем находился 51-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате аварии пострадали двое пассажиров — мужчины 1978 и 1991 года рождения. Их увезли в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.