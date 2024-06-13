Иномарка сбила подростка в Петергофе

Шестнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем иномарки Nissan не заметила во дворе подростка, который передвигался на электросамокате, и сбила его.

Отмечается, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Зеленский, российские активы и мирный план. Что обсудят на саммите G7

Перерекламированный танк. Зачем США собрались модернизировать Abrams

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте