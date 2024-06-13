Сегодня 15:12 Иномарка сбила подростка в Петергофе
Шестнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил
«Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.
По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем иномарки Nissan не заметила во дворе подростка, который передвигался на электросамокате, и сбила его.
Отмечается, что пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
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