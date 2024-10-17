Иномарка сбила подростка на зебре в Ростовской области
Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, в Баклановском переулке 25-летний водитель Nissan Almera сбил юношу, когда тот пересекал проезжую часть по зебре.
От удара пострадавшего отбросило на несколько метров. Медики госпитализировали юного пациента с различными травмами. Проводится проверка.
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